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11:50, 28 мая 2024Россия

Власти объяснили установленные в городе России знаки об опасности беспилотников

В Шебекино на выездах на объездную дорогу поставили знаки об опасности дронов

Фото: Павел Колядин / ТАСС

В городе Шебекино Белгородской области установили знаки, предупреждающие об опасности атаки беспилотников. Как объяснил в ходе прямого эфира глава горокруга Владимир Жданов, знаки установили на объездной дороге. Его запись опубликована на странице чиновника в соцсети «ВКонтакте».

«За знаком "Опасность БПЛА" стоит знак с направлением движения, где указано, что по объездной существует опасность БПЛА и [представлен] альтернативный объезд», — объяснил Жданов.

Знаки пришлось установить из-за близости объездной дороги к госгранице, где существует риск атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Они, по словам главы Шебекино, призваны дополнительно проинформировать водителей, чтобы те проявляли повышенную бдительность на конкретном участке дороги.

Ранее Жданов возмутился словами горожан, которые призвали вместо посадки клумб строить укрытия. По его словам, укрытий в Шебекино достаточно, процесс их постройки корректируется ежедневно. Решения по этому вопросу, как отметил глава городского округа, принимаются исходя из оперативной обстановки.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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