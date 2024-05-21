Глава Шебекино возмутился призвавшими строить укрытия вместо клумб горожанами

Глава Шебекино возмутился призвавшими строить укрытия вместо клумб жителями

Глава приграничного города Шебекино в Белгородской области Владимир Жданов возмутился словами горожан, которые призвали вместо посадки клумб строить укрытия. Его слова приводит Daily Storm.

«Критика насчет клумб? Подождите, мы же с вами в магазин ходим. Давайте тогда магазины закроем! Жизнь продолжается. Мы живем. Мы привыкли жить так, чтобы у нас были чистые улицы, хорошие дороги, ухоженные клумбы, открытые магазины, парикмахерские. Вот все, что я перечислил, — у нас все работает», — сказал Жданов.

По его словам, укрытий в Шебекино достаточно, процесс их постройки корректируется ежедневно. Решения по этому вопросу, как отметил Жданов, принимаются, исходя из оперативной обстановки.

Часть жителей Шебекино ранее возмутилась постом Жданова на тему озеленения города. Там рассказывалось, что в кашпо высадят более трех тысяч цветов. В комментариях пользователи написали, что нужно в первую очередь думать о безопасности жителей и строить укрытия.