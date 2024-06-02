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01:01, 2 июня 2024Россия

Угрозу атаки БПЛА объявили в российском регионе

Губернатор Гусев: угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Угроза атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

Ранее система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник самолетного типа в Курской области.

До того ПВО сбила разведывательный беспилотник в небе над Брянской областью. По словам губернатора Александра Богомаза, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Севским районом силами ПВО Минобороны России.

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      Евгений Силаев
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