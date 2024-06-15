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14:00, 15 июня 2024Россия

В Минобороны России рассказали о продвижении вглубь обороны противника

Минобороны: войска группировки «Север» продвинулись вглубь обороны ВСУ
Начало событий в новости Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи

Фото: РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» продвинулись вглубь обороны противника с поражением живой силы и техники 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 125-й бригады территориальной обороны возле Волчанска и Терновой Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

В течение суток российские военнослужащие отразили семь контратак, предпринятых штурмовыми группами 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии Украины. ВСУ потеряли 350 военнослужащих, подбиты два танка и три автомобиля, а также 122-миллиметровая гаубица Д-30 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, а в зоне ее ответственности ВСУ потеряли за сутки до 140 военных и один танк.

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      Любовь Ширижик
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