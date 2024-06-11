Россия взяла под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

ВС РФ взяли под контроль Тимковку в Харьковской области и Артемовку в ЛНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что под контроль группировки войск «Запад» перешел населенный пункт Тимковка. Кроме того, министерство отчиталось о взятии Артемовки в Луганской народной республике.

За минувшие сутки в зоне СВО силами группировки войск «Север» удалось отразить две контратаки Нацгвардии Украины и нанести поражение двум бригадам ВСУ в районах Глубокого и Тихого Харьковской области. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили свыше 265 военнослужащих.

В начале мая ВС России начали наступление в Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания в санитарной зоны, которая позволит обезопасить от обстрелов российское приграничье. Минобороны тем временем ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. В частности, ведомство в мае заявляло о контроле над Ивановкой и Берестовым.