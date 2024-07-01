Армия России заняла Степовую Новоселовку в Харьковской области

Армия России заняла населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Взятие Степовой Новоселовки позволило российским войскам занять более выгодные позиции на соответствующем участке линии боевого соприкосновения, отметили в военном ведомстве.

За сутки на указанном направлении бойцы группировки войск «Запад» нанесли поражение украинским подразделениям, потери которых составили до 475 человек, подчеркнули в Минобороны.

Также в военном ведомстве рассказали о ходе боев в Донецкой народной республике. Там, согласно донесению Минобороны, был установлен контроль над населенным пунктом Новопокровское, что позволило улучшить тактическое положение войск. Помимо этого, были отражены пять атак противника, в ходе которых Вооруженные силы Украины потеряли БМП Bradley, бронемашину MaxxPro и три единицы ствольной артиллерии.