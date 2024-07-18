Командир «Ахмата» рассказал о взятии российскими военными высотных домов в Волчанске

Алаудинов: российские военные взяли первую линию высотных домов в Волчанске

Российские военные взяли под контроль первую линию высотных домов в городе Волчанск Харьковской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, подразделения Минобороны выполняют в Волчанске штурмовые действия. Алаудинов отметил, что за последние дни наиболее тяжелым участком в городе стали высотные дома.

«Первая линия этих высотных домов уже полностью находится под контролем подразделений Минобороны России. Ежедневно по чуть-чуть наши подразделения продвигаются вперед», — добавил командир спецназа «Ахмат».

