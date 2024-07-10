Марочко: российские военнослужащие отрезали пути отступления ВСУ под Волчанском

Российские военные отрезали пути отступления бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Волчанском Харьковской области. Об этом ТАСС заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он сообщил, что военнослужащим Вооруженных сил РФ удалось вклиниться в оборону ВСУ юго-западнее Волчанска. «Это удалось благодаря продвижению наших передовых порядков вдоль реки Северский Донец», — уточнил Марочко.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о боях в Волчанске Харьковской области. Лебедев сообщил, что Украина постоянно подвозит на данный участок фронта свежие резервы, неся большие потери.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Волчанск, Липцы, Часов Яр, а также район Запорожской АЭС (ЗАЭС) являются наиболее сложными направлениями в зоне конфликта на Украине.