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07:14, 10 июля 2024Бывший СССР

Российские военные отрезали пути отступления ВСУ под Волчанском

Марочко: российские военнослужащие отрезали пути отступления ВСУ под Волчанском

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские военные отрезали пути отступления бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Волчанском Харьковской области. Об этом ТАСС заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он сообщил, что военнослужащим Вооруженных сил РФ удалось вклиниться в оборону ВСУ юго-западнее Волчанска. «Это удалось благодаря продвижению наших передовых порядков вдоль реки Северский Донец», — уточнил Марочко.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о боях в Волчанске Харьковской области. Лебедев сообщил, что Украина постоянно подвозит на данный участок фронта свежие резервы, неся большие потери.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Волчанск, Липцы, Часов Яр, а также район Запорожской АЭС (ЗАЭС) являются наиболее сложными направлениями в зоне конфликта на Украине.

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      Маргарита Пименова
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