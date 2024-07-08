В России рассказали о «большой ловушке» Украины в зоне СВО

Лебедев: российские войска закрепились и удерживают позиции в Волчанске

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о боях в Волчанске Харьковской области. По его словам, несмотря на явные проблемы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), истерики со стороны командования нет. Подробностями об обстановке на данном направлении специальной военной операции (СВО) он поделился с «Царьградом».

«Мы [российские войска] закрепились и стараемся твердо удержать те позиции, которые уже есть», — объяснил подпольщик, добавив, что помогает в этом отечественная авиация.

Лебедев сообщил, что Украина постоянно подвозит на данный участок фронта свежие резервы, неся большие потери. Издание указывает, что остается непонятным, зачем противник делает это. Не исключено, что все это большая ловушка, добавляет «Царьград».

«Украина очень много кинула на это направление. По какой причине, я даже не знаю. Не такой это как бы сильно стратегический и город, на самом деле. Да, он нужный, но он на самой границе, и поэтому как бы взять его было просто обязательно. Его обойти и оставить в тылу невозможно», — заметил подпольщик.

В заключение он предположил, что в ближайшие две-три недели следует ждать новых результатов по Волчанску.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал Волчанск, Липцы, Часов Яр, а также район Запорожской АЭС (ЗАЭС) наиболее сложными направлениями в зоне украинского конфликта.