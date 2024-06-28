Полковник Матвийчук назвал Волчанск и Липцы самыми сложными направлениями

Наиболее сложными направлениями в зоне украинского конфликта сегодня являются Волчанск, Липцы, Часов Яр, а также район Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«ЗАЭС находится под постоянными обстрелами, противник предпринимает попытки создания ядерного коллапса, — сказал полковник. — В Волчанске наши военные ведут боевые действия в городе».

Украина, по его словам, перекинула в Волчанск большие резервы для того, чтобы остановить продвижение российских военных.

«Они остановились и ведут работу по уничтожению этих резервов. В Липцах происходит почти все то же. В Часовом Яре наши перешли в наступление, город фактически наполовину находится под контролем российских военных», — заключил Матвийчук.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы Украины покинули стратегически важные позиции под Торецком. По его словам, украинские подразделения находятся не в лучшей ситуации из-за давления российских военных.