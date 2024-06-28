Стало известно об отступлении ВСУ со стратегически важных позиций под Торецком

Кимаковский: ВСУ покинули стратегически важные позиции под Торецком в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули стратегически важные позиции под Торецком в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Кимаковский рассказал об отступлении ВСУ под Торецком в результате наступления ВС России. По его словам, украинские подразделения находятся не в лучшей ситуации из-за давления российских военных.

«Им пришлось покинуть несколько крайне важных позиций на этом участке фронта», — рассказал чиновник. Он также сообщил, что ВСУ потеряли на данном направлении несколько десятков человек за последние дни.

Ранее Кимаковский заявил об эвакуации первой группы беженцев из Торецка в тыл ДНР. Он добавил, что сейчас уточняется количество спасенных и численность тех, кто остался в городе.