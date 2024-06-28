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10:13, 28 июня 2024Бывший СССР

В ДНР эвакуировали первую группу беженцев из Торецка

Кимаковский: первую группу беженцев из Торецка эвакуировали в тыл ДНР

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Первую группу беженцев из Торецка, эвакуировали в тыл Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Первую группу жителей Торецка удалось вывести к нам в тыл. Люди живы, им оказывается вся необходимая помощь», — сказал он. Кимаковский добавил, что сейчас уточняется количество спасенных и численность тех, кто остался в городе.

В субботу, 22 июня, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торецка. В произошедшем она обвинила генерала Юрия Содоля, который на тот момент занимал пост командующего объединенными силами украинской армии.

После этого, 24 июня, указом президента Украины Владимира Зеленского Содоля на его посту сменил бригадный генерал Андрей Гнатов. Причины данного решения президент Зеленский не прокомментировал.

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      Александр Курбатов
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