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01:13, 22 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о прорыве Российской армии на Торецк

Депутат Рады Безуглая заявила о прорыве российских войск в районе Торецка в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торецка. Об этом политик написала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года», — уточнила она.

Парламентарий обвинила в случившемся генерала ВСУ Юрия Содоля, командующего объединенными силами ВСУ. По ее словам, защитные фортификационные сооружения не были подготовлены, а переброшенные на тот участок фронта украинские подразделения уже понесли потери.

«Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага», — отметила Безуглая. Также она предположила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский или не контролирует ситуацию, или является «сообщником» своего подчиненного.

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      Марина Совина
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