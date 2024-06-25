Новый командующий ОС ВСУ Гнатов обвиняется в массовых убийствах граждан ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за год сменил командующего Объединенными силами (группировки войск, задействованные в проведении конкретных боевых операций) Вооруженных сил Украины (ОС ВСУ). Бригадный генерал Андрей Гнатов сменил на этом посту Юрия Содоля 24 июня.

Гнатов занял этот пост после отставки Юрия Содоля, которая произошла на фоне прорыва российских войск в районе Торецка и подготовки принудительной эвакуации жителей города. Содоль руководил ОС ВСУ менее полугода, с 11 февраля 2024 года.

О генерале Гнатове широкая общественность узнала в феврале этого года из видеообращения Зеленского по случаю отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении вместо него Александра Сырского. Президент тогда заявил, что ряд украинских военных претендуют на руководящие должности в ВСУ. В их числе Зеленский назвал Андрея Гнатова, а также Михаила Драпатого, Игоря Скибюка и полковников Павла Палисы и Вадима Сухаревского.

Что известно о генерале Гнатове

Андрей Гнатов является уроженцем Украинской ССР, точные дата и место рождения нового командующего ОС ВСУ неизвестны. Получил образование в Харьковском институте танковых войск в 2001 году. В 2016 году он возглавил штаб 36-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП). С 2018 по 2021 год Гнатов занимал должность командира этой бригады.

«У нас за основу такой постулат: "Раз морпех — морпех навсегда". Это состояние души, призвание, в душе ты навеки морской пехотинец» Андрей Гнатов в интервью украинскому ТВ

В 2019 году, в период руководства 36-й ОБрМП, прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) возбудила против Гнатова уголовное дело. Генерала обвинили в покушении на убийство двух и более лиц и убийстве, совершенном общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти. Также Гнатов проходил по делу о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенном общеопасным способом.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2019 года Гнатов отдавал приказы обстреливать дома мирных жителей в населенных пунктах Октябрь, Коминтерново и Чермалык в ДНР. В результате этого были повреждены 19 зданий, один человек погиб.

В конце мая текущего года Верховный суд ДНР заочно приговорил Гнатова к 28 годам лишения свободы.

В 2022 году Гнатов стал заместителем командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ. В том же году Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.

По данным украинского издания «Бабель», после начала специальной военной операции в 2022 году Гнатов был отправлен на николаевское направление. Он также был одним из командиров во время взятия ВСУ Херсона осенью 2022 года. Весной 2023 года руководил обороной украинских войск в Бахмуте под командованием Александра Сырского, занимающего в настоящее время пост главнокомандующего ВСУ.

Кадровые перестановки в ВСУ стали следствием конфликта Зеленского и Залужного

Отставку Содоля и назначение на его место Гнатова уже прокомментировал майор и начальник штаба бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич. «Гнатов очень достойный офицер, надеюсь, новости с фронта станут лучше. Не представляю, какие ему придется проблемы разгребать, и быстро это не будет», — передает его слова «24 канал».

Фото: President Of Ukraine / Flickr

США и другие союзники Украины давно выражают обеспокоенность проблемами в украинской армии. После отставки экс-главнокомандующего Залужного в Польше заявили о критической ситуации и появлении «призрака поражения Киева».

В Белом доме, комментируя отставку Залужного, официально заявляли о готовности работать с любым главнокомандующим ВСУ. Однако американские СМИ поставили под сомнение готовность украинских военных подчиняться новому главкому ВСУ Сырскому.

Вслед за Залужным был уволен глава Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, на его место Зеленский назначил Анатолия Брагилевича. Кроме того, глава государства отправил в отставку спикеров ВСУ Юрия Игната и Дмитрия Лихового. Причиной массовых кадровых перестановок в армии Украины издание «Страна» со ссылкой на собственные источники называло желание президента зачистить ВСУ от людей Залужного.

Следствием подобных назначений, по мнению бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, может стать появление в ВСУ некомпетентных командиров, которые получают посты лишь благодаря лояльности Зеленскому.