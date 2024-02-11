Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что ВСУ могут не подчиниться приказам Сырского

Экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон поставил под сомнение, что украинские военные готовы подчиняться новому главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому. В интервью YouTube-каналу Dialogue works Джонсон намекнул на то, что военнослужащие могут отказаться выполнять его приказы.

«[Владимир] Зеленский (...) поставил во главу армии Сырского, которого ненавидят многие командиры и офицеры. Они презирают его. Они видят в нем убийцу — но не россиян, а украинцев», — заявил бывший сотрудник ЦРУ. По словам Джонсона, «еще предстоит выяснить», будут ли украинские военные следовать его приказам.

Он также указал, что перестановки в украинском командовании происходят на фоне нехватки офицеров в ВСУ. «У них чудовищный кадровый голод (...)», — подчеркнул Джонсон.

Ранее Центр противодействия дезинформации СНБО Украины призвал не навязывать Сырскому образ русского человека. Там заявили, что главкома пытаются таким образом дискредитировать и снизить доверие к ВСУ.

В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Новым главкомом стал генерал-полковник Александр Сырский.

Александр Сырский родом из Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.