Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:09, 11 февраля 2024Бывший СССР

Украина призвала не навязывать Сырскому образ русского человека

Украина назвала дезинформацией образ главкома ВСУ Сырского как русского человека

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Образ «советского и российского» человека, который якобы навязывают в РФ новому главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому — дезинформация. Об этом заявил Центр противодействию дезинформации СНБО Украины.

Там заявили, что главкома пытаются таким образом дискредитировать и снизить доверие к ВСУ. «Важно помнить: Сырский долгое время был частью команды [экс-главкома Валерия] Залужного, он командовал успешными операциями, команда Сырского состоит из молодых командиров, которые пошли на повышение», — высказались в органе.

Там также назвали подыгрыванием враждебной дезинформации поддержку кампании, что Сырский является «русским человеком».

Ранее сообщалось, что проживающая в России мать Александра Сырского Людмила тяжело переживает его назначение на пост главнокомандующего ВСУ и находится в подавленном состоянии.

Александр Сырский родом из Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Песков раскрыл восприятие Западом исторической части интервью Путина Карлсону

      Налет «Гераней» на Украину стал одним из самых массовых

      В России трое детей погибли в ДТП с участием товарного поезда и легковой машины

      Командующий группировкой ВСУ «Таврия» заявил о введении свежих сил в Авдеевку

      Украина призвала не навязывать Сырскому образ русского человека

      Песков объяснил продолжение спецоперации на Украине

      В Греции заявили о фуроре на Западе из-за интервью Путина Карлсону

      На Украине сообщили о применении Россией беспилотника с «машинным зрением»

      Немецкий футболист назвал самого влиятельного человека в России

      В Госдуме назвали слова Маска о Крыме посылом Западу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше