Украина призвала не навязывать Сырскому образ русского человека

Украина назвала дезинформацией образ главкома ВСУ Сырского как русского человека

Образ «советского и российского» человека, который якобы навязывают в РФ новому главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому — дезинформация. Об этом заявил Центр противодействию дезинформации СНБО Украины.

Там заявили, что главкома пытаются таким образом дискредитировать и снизить доверие к ВСУ. «Важно помнить: Сырский долгое время был частью команды [экс-главкома Валерия] Залужного, он командовал успешными операциями, команда Сырского состоит из молодых командиров, которые пошли на повышение», — высказались в органе.

Там также назвали подыгрыванием враждебной дезинформации поддержку кампании, что Сырский является «русским человеком».

Ранее сообщалось, что проживающая в России мать Александра Сырского Людмила тяжело переживает его назначение на пост главнокомандующего ВСУ и находится в подавленном состоянии.

Александр Сырский родом из Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

