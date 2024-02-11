Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:30, 11 февраля 2024Бывший СССР

Живущую в России семью Сырского расстроило назначение сына главкомом ВСУ. Сможет ли Мясник заслужить доверие украинцев?

Живущая в России мать главкома ВСУ Сырского переживает из-за его назначения

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Проживающая в России мать Александра Сырского Людмила тяжело переживает его назначение на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с РЕН ТВ рассказала ее знакомая Софья Бондаренко, с которой они вместе поют в хоре.

Она сообщила, что женщина находится в подавленном состоянии, из-за этого она даже пропустила последнюю репетицию. Кроме того, добавила собеседница телеканала, сейчас супруг Людмилы испытывает проблемы со здоровьем.

Она отметила, что Сырский давно уехал на Украину по службе и завел там семью, подчеркнув, что мать не должна отвечать за поступки сына. «Никогда не угадаешь, что сделает ребенок, когда он вырастет», — пояснила Бондаренко.

Материалы по теме:
«Идет война на истощение» Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
«Идет война на истощение»Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
7 декабря 2023
«Бахмутский мясник» Что известно о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском?
«Бахмутский мясник»Что известно о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском?
9 февраля 2024

Семья Сырского заняла пророссийскую позицию

Ранее выяснилось, что Людмила Сырская (Куркина) ставила лайки на цитаты российского политика Владимира Жириновского об Украине, присоединилась к пожеланиям здоровья президенту России Владимиру Путину, а также оценила публикации, оскорбляющие действующие порядки в республике, в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Хохлы странные люди: молятся на европейцев, работают на евреев и ненавидят русских», — такая цитата Жириновского понравилась матери главкома ВСУ. Также она оценила фотографию с надписью: «Это не цирк, детка... Это сошедшая с ума тетя Украина...»

Александр Сырский родом из Владимирской области России. Родился в 1965 году, на Украину перебрался после развала СССР. В 2013 году был первым замначальника Главного командного центра ВСУ. В 2014-м стал начальником штаба антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Командовал войсками во время боев за Дебальцево, за что получил звание генерал-лейтенанта. С 2016 года возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017 году стал командиром всей АТО в Донбассе. В 2019 году назначен командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. После начала специальной военной операции России в 2022 году Сырский командовал обороной Киева и операцией в Харьковской области. После руководил обороной Артемовска (Бахмута).

Знакомая семьи рассказала, что родители Сырского стыдились смотреть людям в глаза, когда узнали, чем их сын занимается на Украине. По ее словам, мать и отец нового главкома ВСУ являются патриотами и всегда участвовали в «Бессмертном полку».

Сын Сырского Антон проживает в Австралии. Судя по его личной странице в российской соцсети «ВКонтакте», он часто посещает ночные клубы и вечеринки. При этом он ведет свою страницу исключительно на русском языке. В 2019 году он опубликовал карикатуру, на которой изображен медведь, раскрашенный в цвета российского флага. Зверь идет по пескам, на которых видна надпись «Сирия», в направлении к камню, за которым прячутся «представители» ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация), ЦРУ и сирийской оппозиции.

Брат Сырского Олег также проживает в России. Он рассказал журналистам, что не общался с родственником уже много лет и ничего про него не знает.

Сырского уличили в ненависти к украинцам

Сам Сырский говорил родителям о ненависти к украинцам. Соседка родственников главкома ВСУ рассказала, что когда он последний раз приезжал в Россию, то выпалил, что работает в одном штабе с украинцами, и его команда их всех ненавидит за хитрость и пронырливость.

Материалы по теме:
На Украине считают, что ВСУ нужны еще 500 тысяч солдат. Но почему власти не решаются объявить тотальную мобилизацию?
На Украине считают, что ВСУ нужны еще 500 тысяч солдат.Но почему власти не решаются объявить тотальную мобилизацию?
16 января 2024
«Земля была бурой от крови» Командир штурмовиков ЧВК «Вагнер» — о вербовке на зоне, битве за Артемовск и искуплении
«Земля была бурой от крови»Командир штурмовиков ЧВК «Вагнер» — о вербовке на зоне, битве за Артемовск и искуплении
8 февраля 2024

Прозвища Сырского, которыми его кулуарно нарекли в украинской армии — Мясник и Генерал-груз 200 — также косвенно указывают на его отношение к подчиненным. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил «Ленте.ру», что в 2014 году украинский военачальник возглавил одну из операций в Донбассе.

Дебальцевский котел — это его заслуга, он туда засадил ВСУ, и где бы только он не командовал в последующем, там везде шли кровавые эксцессы

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт

Также Матвийчук заявил, что Сырский — это бесхребетный приспособленец. «Его вытащил Зеленский, значит, он будет служить Зеленскому как пудель на побегушках, такой это генерал», — резюмировал он.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Живущую в России семью Сырского расстроило назначение сына главкомом ВСУ. Сможет ли Мясник заслужить доверие украинцев?

      В Венгрии заявили о неспособности Европы помочь Украине победить

      Крупный пожар в гостинице в Тольятти локализовали

      В Госдуме назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина

      Карл III поблагодарил за поддержку после выявления у него рака

      Премьер Венгрии заявил о слабости Евросоюза

      Врач подтвердил симптомы деменции у Байдена

      Трамп предрек теракты в США из-за мигрантов

      Делегация агротехников из КНДР отправилась в Россию

      Американский сенатор выступил с речью на четыре часа против помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше