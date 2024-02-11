Живущую в России семью Сырского расстроило назначение сына главкомом ВСУ. Сможет ли Мясник заслужить доверие украинцев?

Живущая в России мать главкома ВСУ Сырского переживает из-за его назначения

Проживающая в России мать Александра Сырского Людмила тяжело переживает его назначение на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с РЕН ТВ рассказала ее знакомая Софья Бондаренко, с которой они вместе поют в хоре.

Она сообщила, что женщина находится в подавленном состоянии, из-за этого она даже пропустила последнюю репетицию. Кроме того, добавила собеседница телеканала, сейчас супруг Людмилы испытывает проблемы со здоровьем.

Она отметила, что Сырский давно уехал на Украину по службе и завел там семью, подчеркнув, что мать не должна отвечать за поступки сына. «Никогда не угадаешь, что сделает ребенок, когда он вырастет», — пояснила Бондаренко.

Семья Сырского заняла пророссийскую позицию

Ранее выяснилось, что Людмила Сырская (Куркина) ставила лайки на цитаты российского политика Владимира Жириновского об Украине, присоединилась к пожеланиям здоровья президенту России Владимиру Путину, а также оценила публикации, оскорбляющие действующие порядки в республике, в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Хохлы странные люди: молятся на европейцев, работают на евреев и ненавидят русских», — такая цитата Жириновского понравилась матери главкома ВСУ. Также она оценила фотографию с надписью: «Это не цирк, детка... Это сошедшая с ума тетя Украина...»

Александр Сырский родом из Владимирской области России. Родился в 1965 году, на Украину перебрался после развала СССР. В 2013 году был первым замначальника Главного командного центра ВСУ. В 2014-м стал начальником штаба антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Командовал войсками во время боев за Дебальцево, за что получил звание генерал-лейтенанта. С 2016 года возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017 году стал командиром всей АТО в Донбассе. В 2019 году назначен командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. После начала специальной военной операции России в 2022 году Сырский командовал обороной Киева и операцией в Харьковской области. После руководил обороной Артемовска (Бахмута).

Знакомая семьи рассказала, что родители Сырского стыдились смотреть людям в глаза, когда узнали, чем их сын занимается на Украине. По ее словам, мать и отец нового главкома ВСУ являются патриотами и всегда участвовали в «Бессмертном полку».

Сын Сырского Антон проживает в Австралии. Судя по его личной странице в российской соцсети «ВКонтакте», он часто посещает ночные клубы и вечеринки. При этом он ведет свою страницу исключительно на русском языке. В 2019 году он опубликовал карикатуру, на которой изображен медведь, раскрашенный в цвета российского флага. Зверь идет по пескам, на которых видна надпись «Сирия», в направлении к камню, за которым прячутся «представители» ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация), ЦРУ и сирийской оппозиции.

Брат Сырского Олег также проживает в России. Он рассказал журналистам, что не общался с родственником уже много лет и ничего про него не знает.

Сырского уличили в ненависти к украинцам

Сам Сырский говорил родителям о ненависти к украинцам. Соседка родственников главкома ВСУ рассказала, что когда он последний раз приезжал в Россию, то выпалил, что работает в одном штабе с украинцами, и его команда их всех ненавидит за хитрость и пронырливость.

Прозвища Сырского, которыми его кулуарно нарекли в украинской армии — Мясник и Генерал-груз 200 — также косвенно указывают на его отношение к подчиненным. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил «Ленте.ру», что в 2014 году украинский военачальник возглавил одну из операций в Донбассе.

Дебальцевский котел — это его заслуга, он туда засадил ВСУ, и где бы только он не командовал в последующем, там везде шли кровавые эксцессы Анатолий Матвийчук военный эксперт

Также Матвийчук заявил, что Сырский — это бесхребетный приспособленец. «Его вытащил Зеленский, значит, он будет служить Зеленскому как пудель на побегушках, такой это генерал», — резюмировал он.