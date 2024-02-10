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22:10, 10 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о переживаниях матери Сырского из-за назначения его главкомом ВСУ

РЕН ТВ: мать нового главкома ВСУ Сырского переживает из-за его назначения
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мать Александра Сырского Людмила тяжело переживает его назначение на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с РЕН ТВ рассказала ее знакомая Софья Бондаренко, с которой они вместе поют в хоре.

Она сообщила, что женщина находится в ужасном состоянии, из-за этого она даже пропустила последнюю репетицию. Кроме того, добавила собеседница телеканала, сейчас супруг Людмилы испытывает проблемы со здоровьем.

Она отметила, что Сырский давно уехал на Украину по службе и завел там семью, подчеркнув, что мать не должна отвечать за поступки сына. «Никогда не угадаешь, что сделает ребенок, когда он вырастет», — пояснила Бондаренко.

Ранее сообщалось, что родители Сырского стыдились смотреть людям в глаза, когда узнали, чем их сын занимается на Украине. Об этом рассказала знакомая семьи. По ее словам, мать и отец нового главкома ВСУ являются патриотами и всегда участвовали в «Бессмертном полку».

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      Марина Совина
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