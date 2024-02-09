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18:07, 9 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о ненависти нового главкома ВСУ к украинцам

Mash: главком ВСУ Сырский говорил родителям о ненависти к украинцам
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский говорил родителям о ненависти к украинцам. Об этом рассказала соседка родителей главкома ВСУ, пишет Telegram-канал Mash.

«Сырский, когда он последний раз приезжал сюда, в каком году, я не помню, вот он говорил: "Мы работаем с украинцами (...) в одном штабе, и мы их всех ненавидим". (...) Да, это его слова», — заявила женщина.

По ее словам, Сырский ненавидит украинцев, потому что они очень хитрые и пронырливые. Кроме того, соседка добавила, что Сырский «каждый божий день» общается с родителями, живущими в России.

Ранее было обнаружено письмо матери главкома ВСУ Людмилы Сырской (Куркиной) своему отцу, который не вернулся с Великой Отечественной войны. «Знаю тебя по рассказам моей мамы», — писала она. Как выяснилось, 29 июня 1941 года Иван Андреевич Куркин пропал без вести.

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      Кристина Есикова
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