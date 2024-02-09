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01:28, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Стало известно о местонахождении сына главкома ВСУ Сырского

Сын главкома ВСУ Сырского живет в Сиднее и любит посещать ночные клубы

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Стало известно о местонахождении сына нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Антона. Судя по информации с его личной страницы в соцсети «ВКонтакте», он проживает в Сиднее, где часто посещает ночные клубы и вечеринки, на это обратили внимание РИА Новости.

Антон Сырский окончил вуз в Сиднее и с тех пор проживает там. Отмечается, что в последние несколько лет сын главкома украинской армии публиковал записи исключительно на русском языке.

Также в 2019 году он опубликовал карикатуру, на которой изображен медведь, раскрашенный в цвета российского флага. Зверь идет по пескам, на которых видна надпись «Сирия», в направлении к камню, за которым прячутся «представители» ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация), ЦРУ и сирийской оппозиции.

Ранее стало известно, что мать генерал-полковника Александра Сырского поддерживает президента России Владимира Путина и выступает против происходящего на Украине, такой вывод можно сделать из ее активности в социальных сетях. Также у главкома ВСУ есть брат, который проживает в России.

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      Александра Синицына
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