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20:52, 24 июня 2024Бывший СССР

На Украине объявили об эвакуации Торецка

Глава Донецкой ОВА Филашкин: Торецк эвакуируют из-за приближения войск России

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Власти контролируемого Вооруженными силами Украину (ВСУ) Торецка планируют провести принудительную эвакуацию населения из-за подхода к городу российских войск. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.

«Сейчас будет продолжаться эвакуация очень принудительным способом из города Торецка, потому что враг находится очень близко к городу», — подчеркнул он.

При этом, по словам Филашкина, в настоящее время жители Торецка сами активно покидают город. За последние два дня выехало 500 человек из остававшихся шести тысяч горожан. Глава Донецкой ОВА также указал на меры принудительной эвакуации из других населенных пунктов у линии фронта.

Ранее на Украине признали прорыв российских войск у Торецка. По заявлению депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, украинская армия лишилась позиций, которые она контролировала с 2014 года. Виновником провала украинской армии был объявлен командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль, который затем был уволен со своего поста президентом Владимиром Зеленским.

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      Дмитрий Попов
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