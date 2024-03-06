В ВСУ предрекли появление некомпетентных командиров из-за Зеленского

Тука: должности в ВСУ займут некомпетентные сторонники Зеленского

Кадровые перестановки в Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут привести к тому, что ключевые должности займут некомпетентные сторонники президента Украины Владимира Зеленского. Это в интервью YouTube-каналу NewsRoom предрек бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Он напомнил, что Зеленский выдал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии. Однако, учитывая, что сам главком является креатурой президента, новые командиры украинской армии, вероятно, будут назначаться без учета знаний и опыта, основываясь лишь на лояльность Зеленскому, указал политик.

Ранее главком ВСУ пообещал заменить командиров некоторых украинских бригад, которые «не владеют обстановкой». Он подчеркнул, что способность сдерживать атаки России зависит от командиров и уровня их подготовки, опыта, а также способности принимать взвешенные решения.