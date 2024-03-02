Главком ВСУ заявил о замене «не владеющих обстановкой» командиров ряда бригад

Сырский заявил о замене командиров ряда бригад ВСУ на восточном направлении

В отношении командиров ряда бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточном направлении, «не владеющих обстановкой», будут приняты кадровые решения. О замене руководства заявил главком украинской армии Александр Сырский в Telegram.

По его словам, после трех дней работы на восточном фронте стало ясно, почему одним бригадам удается сдерживать атаки России, а другим нет. Сырский подчеркнул, что это зависит от командиров и уровня их подготовки, опыта, а также способности принимать взвешенные решения.

Главком ВСУ отметил значение уровня подготовки и слаженности штаба бригады, через который командир осуществляет свои полномочия. В подразделения, где выявлены проблемы с подготовкой штаба, Сырский направил специалистов для передачи опыта.

Он также сообщил, что после общения с командирами и их замами был принят ряд решений по снабжению войск. «В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения», — написал Сырский.

Главком ВСУ прибыл на передовую 29 февраля. Ситуацию на фронте Сырский оценил как сложную. Особенно тревожной он счел ситуацию на авдеевском и запорожском направлениях. Тогда же он заявил, что в работе некоторых командиров обнаружили просчеты во владении обстановкой.