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09:39, 29 февраля 2024Бывший СССР

Главком ВСУ прибыл на фронт и оценил обстановку

Главком ВСУ Сырский прибыл на фронт и назвал обстановку сложной

Фото: Vadim Ghirda / AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прибыл на передовую и назвал обстановку на фронте сложной. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале.

«Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной», — сказал он. Главком ВСУ назвал особенно напряженной ситуацию на авдеевском и запорожском направлениях.

По его словам, идут жесткие боестолкновения в районе Работино и Вербового. Кроме того, Сырский отметил, что в работе некоторых командиров обнаружили просчеты во владении обстановкой. Он принял меры для исправления ситуации и поручил выделить дополнительные боеприпасы и резервы.

Ранее Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили передовые командные пункты в зоне боевых действий. Главком ВСУ заявлял о сложной ситуации для Киева на многих направлениях. Он отмечал, что обстановка требует постоянного контроля.

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      Кристина Есикова
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