В Польше назвали критической ситуацию на Украине

Генерал Скшипчак: ситуация на Украине критическая из-за действий Киева

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал критической ситуацию на Украине, подчеркнув, что к этому привели действия Киева. Его слова приводит Do Rzeczy.

«Виновником появления призрака поражения абсолютно точно является Киев», — убежден генерал.

Комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского сменить главкома Вооруженных сил республики (ВСУ), Скшипчак отметил, что кадровые перестановки были проведены в самое неподходящее время. По его мнению, подобные замены должны происходить не во время военной операции.

«Тем более, что смена [Валерия] Залужного на [Александра] Сырского — не лучшая с точки зрения командования войсками», — заключил он.

8 февраля Зеленский объявил о назначении Сырского на должность главкома ВСУ. По словам главы государства, новый главком «наиболее опытный командующий».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя назначение Сырского, признался, что испытывает чувства ненависти, презрения и омерзения.