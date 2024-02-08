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23:44, 8 февраля 2024Мир

Белый дом прокомментировал увольнение Залужного

Джон Кирби заявил, что США готовы работать с любым главнокомандующим ВСУ
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал увольнение главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кирби, Соединенные Штаты готовы работать с любым главнокомандующим ВСУ. Он также подчеркнул, что решения, касающиеся военного руководства, принимает президент Украины Владимир Зеленский. «Мы продолжим работать с нашими украинскими коллегами», — сказал он.

Кирби добавил, что у американские власти не требовали от Киева согласовывать решение об увольнении Залужного с Вашингтоном. По его словам, Соединенные Штаты не обеспокоены стабильностью Украины в результате перестановок в военном руководстве.

Вечером 8 февраля Зеленский сообщил о встрече с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. Во время нее он поблагодарил Залужного «за два года защиты» республики, обсудив с ним необходимое обновление украинской армии. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию об отставке главкома ВСУ.

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      Марина Совина
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