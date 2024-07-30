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10:08, 30 июля 2024Бывший СССР

Солдат ВСУ рассказал о судьбе вызволенных из российского плена военных

Пленный: СБУ допрашивает вызволенных из российского плена солдат ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) по полгода проверяет вызволенных из российского плена, после чего отправляет в штурмовые отряды, даже если у военного нет соответствующей специальности. Об этом рассказал пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Альберт Григорович, передает ТАСС.

По его словам, вернувшихся из плена солдат ВСУ держат в резервных ротах, «проверяют на вшивость» и допрашивают. СБУ проверяют все номера и все взаимодействия с другими людьми вернувшихся. После этого, не спрашивая согласия, их отправляют на штурмовые задания, ставя впереди основной группы.

Он также рассказал, что командование ВСУ больше заботиться о дронах, чем о людях, так как последних легче найти. Поэтому начальство требует предоставлять полную отчетность о потерянных беспилотниках.

«Ты ему объясняешь, вот там, у них РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы — прим. Ленты.ру), там теряется сигнал, я не могу там летать. Лети. А потом он теряется. Это уже твоя вина», — сказал Григорович.

Также СБУ проверяют всех родственников за границей у вернувшихся из плена военнослужащих. У Григоровича в России живет дедушка, поэтому сотрудники спецслужбы прослушивали его телефон и неоднократно вызывали на беседы, пытаясь выяснить, не работает ли он на российские структуры.

Ранее пленный украинский военнослужащий Валерий Костюченко рассказал, что ВСУ при попытке контрнаступления на запорожском направлении летом 2023 года лишились половины личного состава 31-й отдельной механизированной бригады.

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      Илья Таксюр
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