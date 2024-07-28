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13:18, 28 июля 2024Бывший СССР

Пленный рассказал об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении в 2023 году

Пленный украинец заявил о потере 50 % бригады при контрнаступлении в 2023 году

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке контрнаступления на запорожском направлении летом 2023 года лишились половины личного состава 31-й отдельной механизированной бригады, рассказал ТАСС пленный украинский военнослужащий Валерий Костюченко.

«Было потеряно много техники, личного состава. Моральный дух солдат не очень был, чтобы идти дальше в атаку и погибать. Когда потери нашей бригады были 50 процентов, нас отправили на авдеевское направление», — объяснил мужчина. По его словам, после огромных потерь бригада так и не смогла восстановиться.

Как отмечает агентство, Костюченко сдался в плен несколько дней назад на покровском направлении, став единственным выжившим из всех, кто находился на украинских позициях.

Ранее Владимир Зеленский назвал это направление в Донецкой народной республике наиболее трудным для ВСУ. По словам бывшего офицера СБУ Олега Старикова, дальнейшее отступление там приведет к оперативно-тактическому поражению Украины.

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      Дмитрий Воронин
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