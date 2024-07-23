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21:30, 23 июля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о сложной ситуации на покровском направлении

Экс-офицер СБУ Стариков заявил о проблемах ВСУ на покровском направлении

Фото: Unsplash

Бывший офицер СБУ Олег Стариков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в сложной ситуации на покровском направлении в Донбассе. Об этом он высказался в беседе с политологом Русланом Бортником, передает РИА Новости.

Стариков заявил о сложной ситуации на покровском направлении и подчеркнул, что дальнейшее отступление ВСУ приведет к оперативно-тактическому поражению Украины.

«Самое угрожающее у нас направление — это покровское. Там тактический кризис, мы не можем его локализовать, не можем», — признался он.

Ранее Стариков анонсировал крупные бои перед окончанием конфликта на Украине. По его мнению, они могут произойти на нескольких направлениях. «Может быть несколько военных событий — это будет битва за мир, как ни парадоксально», — подчеркнул военный.

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      Марина Совина
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