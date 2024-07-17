Экс-полковник СБУ Стариков: перед окончанием конфликта будут крупные сражения

Незадолго до окончанием конфликта на Украине будет несколько крупных сражений. Об этом заявил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Разные люди».

Стариков анонсировал генеральное сражение перед окончанием конфликта. По его словам, крупные бои могут произойти на нескольких направлениях.

«Может быть несколько военных событий — это будет битва за мир, как ни парадоксально», — заявил экс-полковник СБУ. Он предположил, что основные бои могут произойти на покровском и торецком направлениях. Бывший офицер также отметил переход инициативы к России.

Ранее издание Forbes назвало артиллерию «королем битвы» в российско-украинском конфликте. Отмечается, что правильное размещение артиллерийских установок сыграло ключевую роль в отражении российскими войсками контрнаступления ВСУ.