Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:38, 17 июля 2024Бывший СССР

Артиллерию назвали «королем битвы» в российско-украинском конфликте

Forbes: артиллерия играет ключевую роль в российско-украинском конфликте
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Артиллерия остается главным средством ведения боевых действий как для Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и для Вооруженных сил (ВС) России, ее называют «королем битвы». Об этом пишет Forbes.

По данным издания, за последние 22 месяца основной вклад в успехи на поле боя обеих сторон вносила артиллерия. Отмечается, что правильное размещение артиллерийских установок сыграло ключевую роль как в сдерживании Украиной первоначального российского наступления, так и в отражении российскими войсками украинского контрнаступления.

Forbes также сообщает, что ВС России выпускают 10 тысяч снарядов в день, а ВСУ — 2000 снарядов. Зависимость от артиллерии сохранится, поскольку обе стороны разрабатывают новые технологии для увеличения своих огневых возможностей.

Помимо этого, Украина и Россия используют артиллерийские установки в сочетании с дронами, которые помогают увеличить эффективность обстрелов, обнаруживая цели для ведения огня.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы уничтожили расчет беспилотников ВСУ одним ударом. Атака была проведена при помощи буксируемого орудия «Нона-К».

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Польши заявил, что победа России в конфликте на Украине приведет к войне с НАТО. Почему он так думает?

      МВД объявило в розыск журналиста Захарова за нарушение правил деятельности иноагента

      Суд ЕС сообщил о нарушениях Еврокомиссии при закупке вакцин

      Ослепший на СВО боец пожаловался на забвение и отсутствие выплат

      50-летняя Кейт Бекинсейл опубликовала фото в откровенном купальнике

      В Дагестане блогер на камеру растоптал православный крест и поплатился

      Китай приостановил консультации с США по одному вопросу

      В России впервые наладили управление дроном через спутник

      Бывшая коллега пермского людоеда описала того словами «его самого можно съесть»

      На Украине начнут определять военнообязанных по принципу таргетированной рекламы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше