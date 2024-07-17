Артиллерию назвали «королем битвы» в российско-украинском конфликте

Артиллерия остается главным средством ведения боевых действий как для Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и для Вооруженных сил (ВС) России, ее называют «королем битвы». Об этом пишет Forbes.
По данным издания, за последние 22 месяца основной вклад в успехи на поле боя обеих сторон вносила артиллерия. Отмечается, что правильное размещение артиллерийских установок сыграло ключевую роль как в сдерживании Украиной первоначального российского наступления, так и в отражении российскими войсками украинского контрнаступления.
Forbes также сообщает, что ВС России выпускают 10 тысяч снарядов в день, а ВСУ — 2000 снарядов. Зависимость от артиллерии сохранится, поскольку обе стороны разрабатывают новые технологии для увеличения своих огневых возможностей.
Помимо этого, Украина и Россия используют артиллерийские установки в сочетании с дронами, которые помогают увеличить эффективность обстрелов, обнаруживая цели для ведения огня.
Ранее стало известно, что российские артиллеристы уничтожили расчет беспилотников ВСУ одним ударом. Атака была проведена при помощи буксируемого орудия «Нона-К».