Российские артиллеристы уничтожили расчет беспилотников ВСУ одним ударом

Минобороны: артиллеристы группировки «Запад» уничтожили расчет беспилотников ВСУ

Артиллеристы группировки «Запад» одним ударом уничтожили точку взлета и расчет БПЛА украинских войск в зоне спецоперации. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, расчет беспилотников уничтожила при помощи буксируемого орудия «Нона-К» мотострелковая бригада 1-ой танковой армии. Разведывательные дроны постоянно курсируют над позициями ВСУ и сразу передают цель артиллерии в случае обнаружения противника.

«Расчеты используют широкую номенклатуру снарядов с осколочно-фугасными и кумулятивными зарядами, что позволяет эффективно выполнять все поставленные огневые задачи», — добавили в Минобороны.

Днем ранее по месту стоянки железнодорожного эшелона украинских войск в селе Буды Харьковской области нанесли удар ракетным комплексом «Искандер-М». В результате атаки были уничтожены 20 единиц техники, в том числе три боевых машины пехоты (БМП) «Мардер» и до 120 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Огонь корректировали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10».

Ранее военные нанесли удар по командному пункту ВСУ и нескольким военным объектам в Херсоне. По координатам подпольщиков были уничтожены склад с материальными средствами, семь пунктов управления БПЛА, командный пункт, артиллерийское орудие и миномет.