Минобороны заявило об ударе «Искандером» по эшелону ВСУ под Харьковом. Что известно о последствиях атаки?

Минобороны: «Искандер» нанес удар по стоянке украинского ж/д эшелона в селе Буды

Расчет ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар двумя оперативно-тактическими ракетами по месту стоянки железнодорожного эшелона украинских войск в селе Буды Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В результате атаки были уничтожены 20 единиц техники, в том числе три боевых машины пехоты (БМП) «Мардер» и до 120 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Огонь корректировали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10». О взрыве в селе Буды ранее сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее 13 июля также сообщал, что в селе Буды был уничтожен железнодорожный состав с боеприпасами для ВСУ. Он добавил, что после ударов в сторону населенного пункта направились машины скорой помощи.

В центре Харькова услышали, что ударили капитально Сергей Лебедев Координатор николаевского подполья

Ранее Россия ударила «Искандером» по стоянке самолетов ВСУ

2 июля Минобороны России сообщило, что на аэродроме Миргород в Полтавской области были уничтожены самолеты ВСУ. Ракетный удар нанесен расчетами ОТРК «Искандер-М» ВС РФ.

По данным российского ведомства, в результате удара уничтожены пять украинских Су-27. Еще два истребителя повреждены.

Расчетами ОТРК «Искандер-М» ВС РФ нанесен групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники Министерство обороны России

На Украине подтвердили эти сведения. Бывший спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что есть «определенные потери», при этом не стал не раскрывать подробности.

Игнат также подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное, чтобы предотвращать атаки.

Это война, и, к сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород Юрий Игнат Бывший спикер Военно-воздушных сил Украины

На Западе оценили эффективность «Искандера»

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ракеты «Искандер» бьют эффективно и точно в зоне проведения специальной военной операции.

«Искандеры» значительно более современные системы, чем ATACMS. Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват. Даже сами украинцы вынуждены признать, что не могут сбить «Искандеры» Александр Меркурис Британский аналитик

По словам эксперта, ATACMS представляет из себя устаревший комплекс, который крайне редко способен прорвать систему противовоздушной обороны (ПВО). Из-за этого они хуже справляются со своими задачами в зоне конфликта, чем «Искандеры».

Американское издание Military Watch Magazine в июле писало, что «Искандеры» не являются специализированными средствами подавления средств ПВО. Однако российские военные смогли эффективно использовать их для этих целей, говорится в материале. Авторы сослались на кадры уничтожения пусковых установок ЗРК Patriot и радиолокационной станции «Жираф» ВСУ, который были опубликованы Министерством обороны России.