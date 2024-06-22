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23:39, 22 июня 2024Наука и техника

В Британии оценили эффективность «Искандеров»

Аналитик Меркурис: ракеты «Искандер» в зоне СВО бьют очень эффективно и точно

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Ракеты «Искандер» бьют эффективно и точно в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«"Искандеры" значительно более современные системы, чем ATACMS. Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват. Даже сами украинцы вынуждены признать, что не могут сбить "Искандеры"», — сказал Меркурис.

Он отметил, что ATACMS представляет из себя устаревший комплекс, который крайне редко способен прорвать систему противовоздушной обороны (ПВО). Из-за этого они хуже справляются со своими задачами в зоне конфликта, чем «Искандеры».

Ранее ракетные комплексы «Искандер» нанесли двойной удар по базе Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагавшейся в Славянске Донецкой народной республики (ДНР). После попадания ракет пострадавших эвакуировали с помощью вертолета.

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      Евгений Силаев
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