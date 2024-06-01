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22:34, 1 июня 2024Бывший СССР

«Искандеры» ударили по базе ССО ВСУ в Славянске

Комплексы «Искандер» нанесли двойной удар по базе ССО ВСУ в Славянске
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Ракетные комплексы «Искандер» нанесли двойной удар по базе Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагавшейся в Славянске Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила «Российская газета».

Отмечается, что украинский спецназ располагался в ангаре на улице Заводской. После попадания ракет пострадавших эвакуировали с помощью вертолета.

Ранее 1 июня военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали использовать западное вооружение для ударов по России. «Силы ПВО уничтожили снаряды, но сам факт попытки удара говорит о том, что в Вашингтоне решили пойти на новый виток эскалации. Это прямое участие НАТО в боевых действиях против нашей страны», — подчеркнул журналист.

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      Евгений Силаев
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