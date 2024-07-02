МО: ВС РФ уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород

Минобороны России сообщило, что на аэродроме «Миргород» в Полтавской области были уничтожены самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ракетный удар нанесен расчетами ОТРК «Искандер-М» ВС РФ. На Украине эти сведения подтвердили и сообщили о потерях техники.

Россия сообщила об уничтожении пяти украинских Су-27

По данным Минобороны, в результате удара уничтожены пять украинских Су-27. Еще два истребителя оказались повреждены.

«Расчетами ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны также заявили, что повреждена инфраструктура аэродрома. Позже военное ведомство опубликовало видео удара.

«Известия» сообщили, что операторы разведывательных беспилотников несколько дней наблюдали за перегоном техники на аэродроме. Отмечается, что после того как там скопилось существенное число самолетов, информация была передана ракетчикам.

На Украине подтвердили удар и сообщили о потерях техники

Бывший спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) подтвердил удар России по аэродрому. Он также рассказал о потерях техники.

«Это война, и, к сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород», — написал он.

Игнат отметил, что есть «определенные потери», однако не раскрыл подробности. Он также добавил, что Украина делает все возможное, чтобы предотвращать атаки.

Telegram-канала «Изнанка» сообщил, что атаки было две. После первого удара техперсонал аэродрома вывел оставшиеся украинские Су-27 на открытое пространство, дав возможность ВС РФ совершить вторую атаку «Искандером». Источник также сообщил об уничтожении 25 украинских военных.