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22:59, 1 июля 2024Бывший СССР

Российские «Искандеры» уничтожили шесть истребителей ВСУ

Fighterbomber: РФ уничтожила «Искандерами» 6 Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде
СюжетРоссийские войска

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

ВС России уничтожили четыре Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме в Миргороде, еще два истребителя получили повреждения. Об этом сообщил Fighterbomber, опубликовав видео удара.

Судя по кадрам, для совершения ударов использовались кассетные боевые части. Можно предположить, что при атаке был задействован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

Согласно информации Telegram-канала «Изнанка», операторы российских дронов-разведчиков наблюдали за перегоном техники на аэродроме в Полтавской области несколько дней. Как только скопление самолетов стало значительным, данные передали ракетчикам, которые совершили удар. Удалось поразить несколько истребителей, после в ангарах начался пожар.

Спасая технику от огня, техперсонал аэродрома вывел оставшиеся украинские Су-27 на открытое пространство, дав возможность ВС РФ совершить вторую атаку «Искандером». По данным источника, помимо самолетов было ликвидировано до 25 украинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска нанесли удары по украинскому военному аэродрому и самолетам, которые там располагались. Помимо этого, армия РФ ударила по комплексу вооружения и техники ВСУ и по местам хранения безэкипажных катеров.

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      Александра Синицына
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