Минобороны России заявило об ударе по украинским самолетам на военном аэродроме

МО РФ: нанесен удар по стоянке с украинскими самолетами на военном аэродроме

Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки нанесли удары по украинскому военному аэродрому и самолетам, которые там располагались. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что удар нанесла оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Какие конкретно самолеты воздушных сил Украины были поражены и на каком аэродроме они располагались — не уточняется.

Помимо этого, армия России нанесла удар по ремонтно-восстановительному комплексу вооружения и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и по местам хранения и подготовки к применения безэкипажных катеров. Также удалось поразить скопления живой силы противника в 124-x районах боевых действий.

Ранее оборонное ведомство заявляло об ударах по украинским самолетам Су-27 и Су-25. Цели, как уточнили там, располагались на аэродромах базирования. Их удалось уничтожить силами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.