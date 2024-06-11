Минобороны заявило об ударах по украинским Су-27 и Су-25 на аэродромах

МО РФ: украинские самолеты Су-27 и Су-25 уничтожены на аэродромах базирования

За минувшие сутки в зоне проведения спецоперации были нанесены удары по украинским самолетам Су-27 и Су-25. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Самолеты воздушных сил Украины находились на аэродромах базирования. Их удалось уничтожить силами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Помимо этого, за минувшие сутки в зоне СВО удалось нанести поражение скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 107 районах боевых действий. Силы противовоздушной обороны (ПВО), в свою очередь, сбили 45 беспилотников, две французские авиабомбы Hammer и десять американских снарядов HIMARS.

Ранее оборонное ведомство отчитывалось о перехвате украинского штурмовика Су-25. Штурмовик воздушных сил Украины был поражен в зоне ответственности группировки войск «Днепр». Там же удалось нанести поражение живой силе и техники противника в районе Работино и Лобковое в Запорожской области.