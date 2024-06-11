Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:38, 11 июня 2024Россия

Минобороны заявило об ударах по украинским Су-27 и Су-25 на аэродромах

МО РФ: украинские самолеты Су-27 и Су-25 уничтожены на аэродромах базирования
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

За минувшие сутки в зоне проведения спецоперации были нанесены удары по украинским самолетам Су-27 и Су-25. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Самолеты воздушных сил Украины находились на аэродромах базирования. Их удалось уничтожить силами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Помимо этого, за минувшие сутки в зоне СВО удалось нанести поражение скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 107 районах боевых действий. Силы противовоздушной обороны (ПВО), в свою очередь, сбили 45 беспилотников, две французские авиабомбы Hammer и десять американских снарядов HIMARS.

Ранее оборонное ведомство отчитывалось о перехвате украинского штурмовика Су-25. Штурмовик воздушных сил Украины был поражен в зоне ответственности группировки войск «Днепр». Там же удалось нанести поражение живой силе и техники противника в районе Работино и Лобковое в Запорожской области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава ФСБ заявил, что военная разведка Украины причастна к атаке на «Крокус». Заказчик теракта до сих пор не назван

      Россиянка с двумя детьми самовольно заняла чужую открытую квартиру

      Вероятность нашествия опасных испанских слизней в Москве оценили

      Звезда сериала «Солдаты» отдал мошенникам все сбережения

      Попавшее в сети у берега России животное весом в десятки тонн сняли на видео

      В России спрогнозировали резкий рост трат населения в интернете

      Макрон прокомментировал свою отставку с поста президента

      Силовики выломали двери в доме главы российского комбината и задержали его

      Украина назвала нужную сумму ежегодных иностранных инвестиций

      Люди стали реже пользоваться принтерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше