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13:09, 4 июня 2024Россия

Минобороны отчиталось о перехвате украинского штурмовика Су-25

МО РФ: группировкой войск «Днепр» сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Scott Olson / Getty Images

Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в зоне проведения спецоперации. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что штурмовик воздушных сил Украины был поражен в зоне ответственности группировки войск «Днепр». Там же удалось нанести поражение живой силе и техники противника в районе Работино и Лобковое в Запорожской области, в результате чего в этом районе боевых действий потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 75 человек.

Кроме того, в зоне ответственности «Днепра» Украина потеряла три автомобиля, две американские гаубицы М777 и гаубицы Д-20 и 2А65 «Мста-Б».

30 мая министерство обороны России сообщало, что российские военные поразили украинский самолет Су-27 в зоне проведения СВО. Самолет удалось сбить средствами противовоздушной обороны (ПВО).

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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