Минобороны заявило о поражении украинского Су-27 в зоне СВО

МО РФ: средства ПВО поразили украинский самолет Су-27 в зоне проведения СВ0

Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки поразили украинский самолет Су-27 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что самолет был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО). Где именно удалость поразить Су-27, оборонное ведомство информации не приводит.

Кроме того, средства ПВО за сутки перехватили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также американские тактические ракеты ATACMS и противорадиолокационную ракету HARM.

Днем ранее, 29 мая, министерство обороны отчиталось о поражении украинского истребителя МиГ-29. Тогда же российские военные также уничтожили девять снарядов реактивных систем залпового огня «Град» и «Ольха».