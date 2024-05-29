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13:46, 29 мая 2024Россия

Российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29

Минобороны России заявило, что средства ПВО сбили в зоне СВО украинский МиГ-29
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Danil Shamkin / Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне специальной военной операции (СВО) украинский МиГ-29. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что за сутки российские военные также уничтожили девять снарядов реактивных систем залпового огня «Град» и «Ольха», две французские авиабомбы Hammer, две произведенные в США противорадиолокационные ракеты HARM и 31 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем ранее Минобороны России также сообщало об уничтожении силами ПВО украинского истребителя.

Кроме того, 27 мая стало известно, что российские войска ударами трех зенитных ракет С-400 сбили еще один МиГ-29, летевший в сторону Донецкой народной республики (ДНР), над городом Волчанском в Харьковской области. Истребитель сопровождал второй военный самолет, однако ему удалось улететь.

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Помимо этого, 23 мая в сети появились кадры уничтожения МиГ-29 на аэродроме Авиаторское, подконтрольного Киеву Днепропетровска. На записи видно стоящий на земле истребитель, а затем столб дыма на том же месте. Сообщается, что для удара по самолету российские военные использовали ракету «Искандер-М». Контроль осуществлял разведывательный беспилотник «Орлан-10».

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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