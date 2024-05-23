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05:28, 23 мая 2024Бывший СССР

В Днепропетровске уничтожен истребитель МиГ-29 ВСУ. Какую тактику приняли на вооружение российские войска?

ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили МиГ-29 ВСУ под Днепропетровском

Кадр: Telegram-канал Fighterbomber

Истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен на аэродроме Авиаторское подконтрольного Киеву Днепропетровска. Об этом сообщил Telegram-канал Figtherbomber.

Автор канала продемонстрировал видео, на котором виден стоящий на земле истребитель, а на следующих кадрах на том же месте уже стоит столб дыма.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» уточняет, что для удара российские военные использовали ракету «Искандер-М». Контроль осуществлял разведывательный беспилотник «Орлан-10».

Российская армия решила закрыть небо украинским самолетам

Удары российских войск по аэродромам ВСУ начали носить системный характер. Например, 5 мая многоцелевые истребители Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) РФ во время патрулирования в зоне специальной военной операции (СВО) не позволили авиации ВСУ подняться в воздух с аэродромов базирования. В Минобороны сообщили, что экипажи отработали патрулирование в заданном районе, в ходе которого обнаружили цели и уничтожили их.

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В апреле координатор российского подполья в Николаеве Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли ракетный удар по аэродрому ВСУ в Кременчуге Полтавской области. «Прилетело в аэродром, в место, где находится тренажерное здание для вертолетчиков, казармы, столовая», — перечислил он.

До этого Лебедев выяснил, что Российская армия атаковала район аэродрома ВСУ в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области. Этот объект рассматривался украинским командованием как одно из мест дислокации истребителей F-16, которые Запад пообещал передать Киеву.

ВСУ признали потерю лучших боевых пилотов

18 мая украинские СМИ сообщили, что в зоне проведения СВО ликвидирован один из лучших боевых пилотов Воздушных сил Украины, начальник штаба и первый заместитель командира авиационной эскадрильи Денис Василюк. Его Су-27 был сбит в ходе воздушного боя. Победу записал на свой счет истребитель ВКС России.

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В августе 2023 года стало известно о гибели украинского пилота с позывным Джус. Его называли одним из «Призраков Киева» — сборного образа летчиков распиаренной до уровня легенды 40-й бригады тактической авиации. Выяснилось, что Джус — это пилот МиГ-29 ВСУ Андрей Пильщиков. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат написал, что пилот «грезил F-16-ми в украинском небе» и сам хотел управлять американским истребителем.

За два месяца до этого американское издание Politico обратило внимание, что пилот МиГ-29 ВСУ Владислав Савельев, окончивший в США двухгодичные курсы подготовки боевых летчиков, погиб во время одного из первых вылетов после возвращения на Украину. Летчик с позывным Номад (Кочевник) успешно завершил учебную программу в марте 2023 года, а 2 июня ВВС Украины в своем Twitter написало о его гибели в бою.

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      Марина Совина
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