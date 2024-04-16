Россия ударила в район аэродрома ВСУ в Хмельницкой области. Туда должны были доставить американские самолеты F-16

ВС РФ атаковали аэродром под Хмельницком, куда США собираются отправить F-16

Российская армия атаковала район аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области. Об этом, ссылаясь на своих коллег, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, российские войска нанесли удар по военному аэродрому ВСУ ночью. «Конкретики пока нет, была детонация, скорые», — сказал Лебедев.

Он также отметил, что на территории аэродрома проходят обучение летчики. Там же находятся казармы и учебные заведения. «Несколько уже разрушено, но не все», — добавил координатор подполья.

На аэродром должны были доставить самолеты F-16

Аэродром в Староконстантинове регулярно становится целью для ударов Вооруженных сил (ВС) России. По данным подполья, воздушную гавань готовят для принятия американских истребителей четвертого поколения F-16.

Фото: Inquam Photos / George Calin

Известно, что в районе аэродрома находятся склады вооружения и хранилища авиационного топлива. Кроме того, там располагаются железобетонный и асфальтовый заводы, электрическая подстанция.

На Западе указали на российский сигнал НАТО по F-16 на Украине

Британский эксперт Александр Меркурис считает, что ударами по военному аэродрому в Староконстантинове Россия посылает сигнал НАТО, что уничтожит поставленные Западом самолеты F-16 на Украине.

Ущерб, нанесенный аэродрому, возможно, замедлит поставку F-16, но это также послужит сигналом для стран НАТО: если самолеты действительно будут базироваться на этом аэродроме, то Россия сможет по ним ударить Александр Меркурис британский военный аналитик

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что Вооруженные силы страны будут уничтожать на Украине F-16 так же, как уничтожает западные танки и другую технику. Российский лидер подчеркнул, что если американские истребители будут применяться против Российской армии с аэродромов третьих стран, то они станут законной целью.

Ранее российские войска обстреляли аэродром ВСУ под Николаевом

30 марта Лебедев сообщил, что ВС России обстреляли Мартыновский аэродром под Николаевом, где были подразделения Украины и западная техника.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Удар был нанесен днем. «У аэродрома фиксировалась активность авиации, взлетал самолет, садился, опять взлетал. Сделал залп одной ракетой, сел, после чего прилетело», — сказал он, отметив, что точных данных о повреждении самолета нет, однако же после обстрела его не было слышно.

Тогда же Лебедев рассказал, что российские войска нанесли удар по военной части ВСУ.