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07:40, 16 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе российских военных по аэродрому ВСУ

ВС РФ ударили по аэродрому в Хмельницкой области, куда собираются отправить F-16
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар в район военного аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев уточнил, что удар пришелся в район аэродрома ВСУ в Хмельницкой области. «В районе трех часов ночи в Староконстантинове опять в районе аэродрома военного прилетело. Конкретики пока нет, была детонация, скорые», — рассказал он.

Известно, что на территории аэродрома обучаются летчики, они также проживают там. По словам Лебедева, ряд учебных зданий уже разрушены, но не все.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области Украины прогремела серия взрывов. Также известно, что российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в городе Миргород в Полтавской области.

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      Марина Совина
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