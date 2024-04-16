Подпольщик Лебедев: российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Миргороде

Вооруженные силы (ВС) России ударили в направлении военного аэропорта в городе Миргород в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Собеседник рассказал, что два удара было нанесено в район военного аэродрома, который расположен на юго-востоке города Миргород Полтавской области.

Также он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пользовались аэродромом для ударов по Запорожской области и на крымском направлении. Помимо авиабазы там расположен тренажерный центр для пилотов, а рядом с взлетно-посадочными полосами находятся склады и транспортное предприятие.

Ранее стало известно о том, что в Хмельницкой области Украины прогремела серия взрывов. Отмечается, что командование Воздушных сил ВСУ предупреждало об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны России.