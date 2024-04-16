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04:15, 16 апреля 2024Бывший СССР

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы

Фото: Pixabay

В Хмельницкой области Украины прогремела серия взрывов, сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Хмельницкой области слышны взрывы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждало об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны России.

Ранее стало известно, что солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) нанесли удар по расположению бойцов ВСУ в Николаевской области. Координатор местного подполья Сергей Лебедев уточнил, что российские солдаты атаковали позицию ВСУ в городе Новый Буг под Николаевом.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области Украины взрывом был поврежден объект инфраструктуры. Глава областного совета Николай Лукашук не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь.

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      Марина Совина
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