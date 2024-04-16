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01:50, 16 апреля 2024Россия

Стало известно об ударе российских военных по расположению ВСУ

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по позиции ВСУ в Новом Буге под Николаевом
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом рассказал РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик уточнил, что российские солдаты ударили по позиции ВСУ в городе Новый Буг под Николаевом. Это произошло в 22:20 по московскому времени. Удар стал серьезным, он попал в расположение ВСУ.

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«Выезд из города блокирован, скорые мечутся, у военных истерика, врачей из дома жестко выдергивали», — отметил он.

Лебедев добавил, что вторая атака вызвала перебои со светом. Он уточнил, что поделится новыми деталями утром. Лебедев также допустил, что в Новый Буг приехала некая комиссия, которая и стала целью удара.

15 апреля Лебедев заявил об ударе по расположению французских наемников в Славянске Донецкой народной республики (ДНР). Предполагается, что на позиции находились французы, которые привезли САУ CAESAR.

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      Марина Совина
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