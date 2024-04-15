В подполье сообщили об ударе ВС России по французским наемникам

Лебедев: ВС России ударили по французским наемникам в Славянске

Вооруженные силы (ВС) России ударили по расположению французских наемников в подконтрольном Украине Славянске. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

По его словам, в городе в 7:00 утра понедельника, 15 апреля, произошел взрыв. «Прилетело в «располагу», где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR», — уточнил он.

Ранее 15 апреля глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Франция передала Киеву новую партию самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR, они поступили к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожской линии фронта.

В марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял о планах Парижа поставить Киеву 78 САУ CAESAR. Также министр рассказал о цели поставить Украине 80 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров в 2024 году.