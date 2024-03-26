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19:52, 26 марта 2024Мир

Франция заявила о планах поставить Украине десятки САУ

Министр обороны Франции Лекорню: страна планирует поставить Киеву 78 САУ Caesar

Фото: Frederic Kern / Globallookpress.com

Париж планирует поставить Киеву 78 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar и десятки тысяч снарядов. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает Associated Press.

В ходе пресс-конференции Лекорню сообщил о договоренности между Францией, Украиной и Данией по финансированию 155-миллиметровых самоходных гаубиц Caesar. Он добавил, что это позволит стране поставить артиллерию Киеву как можно быстрее.

Также министр рассказал о цели поставить Украине 80 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров в 2024 году. Он отметил, что с февраля 2022 года страна направила Киеву 30 тысяч снарядов. Лекорню напомнил об участии Франции в инициативе Чехии по закупке снарядов для ВСУ.

Ранее портал EUobserver сообщил об угрозах Франции Украине прекращением помощи из-за списка «спонсоров войны». Помимо Франции, давление на Украину оказывал Китай, недовольный существованием подобного списка.

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      Юрий Леонов
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